Предпринимателей Подмосковья пригласили на программу наставничества

В Подмосковье продолжается набор участников в программу наставничества для предпринимателей. За пять недель участники смогут бесплатно изучить инструменты для повышения эффективности бизнеса, увеличения рентабельности и его масштабирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Программа рассчитана на действующих и начинающих предпринимателей, а также жителей, которые планируют открыть собственное дело. Обучение включает очные интенсивы и онлайн-вебинары. Участники разберут вопросы управления продажами, маркетинга, финансовой грамотности, сокращения расходов, использования искусственного интеллекта в работе, тайм-менеджмента и правовых аспектов ведения бизнеса.

Отдельная часть обучения посвящена работе с наставниками — действующими предпринимателями. Они разберут практические бизнес-кейсы и поделятся опытом управления компаниями. Кроме того, участники посетят предприятия, где смогут познакомиться с их бизнес-моделями и внутренними процессами.

В конце программы участникам предстоит представить проекты экспертной комиссии. Авторы лучших работ получат награды.

К участию приглашают владельцев компаний, зарегистрированных и работающих в Московской области, начинающих индивидуальных предпринимателей и учредителей юридических лиц из региона. Подать заявку также могут жители, которые готовятся открыть первый бизнес.

Заявки принимают до 18 сентября 2026 года. Для участия необходимо заполнить анкету участника.

Программу наставничества Центр «Мой бизнес» Московской области проводит с 2019 года. За это время ее выпускниками стали более 1 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.