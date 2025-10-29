Предпринимателей Подмосковья пригласили на премию в сфере креативных индустрий

АНО «Креативная экономика» объявило о начале приема заявок на юбилейный сезон Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Она считается главной в стране наградой для креативного сектора и единственной в мире кросс-отраслевой наградой, охватывающей все 16 направлений индустрии. Подать заявку на участие можно на сайте до 16 ноября.

«Пять лет назад мы начали с идеи объединить лучших. Сегодня наше креативное сообщество и сотни проектов, отобранных премией, — это реальная сила, меняющая экономику страны. В юбилейный год мы хотим показать представителей индустрий как символов успеха России», — подчеркнула президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

В этом году награды присуждают в 11 номинациях, среди которых «Креативный регион», «Креативное событие», «Креативные инновации», «Культурный код», «Агрокреаномика», «Креативная интеграция», «Креативный тренд», «Импульс воздействия», «Глобальная креаномика», «Компетенции в креаномике» и «Креативный город». Такой подход позволяет комплексно оценивать достижения в креативных, инновационных и инфраструктурных проектах.

Финалистов определят с 20 по 24 ноября, а победителей выберет жюри из более чем 30 экспертов. Церемония награждения пройдет 1 декабря 2025 года в концертном зале «Зарядье».