Предпринимателей Подмосковья пригласили на онлайн-семинар по экологическому сбору

3 апреля 2026 года в 11:00 в пресс-центре Дома Правительства Подмосковья пройдет онлайн-семинар, организованный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей. Мероприятие посвящено вопросам отчетности и уплаты экологического сбора.

На семинаре обсудят следующие темы:

выполнение обязанности по уплате экологического сбора производителями и импортерами товаров и упаковки;

выявление недобросовестных плательщиков;

порядок и сроки уплаты экологического сбора;

сверка расчетов, зачет или возврат переплаты.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. После регистрации на указанную электронную почту будет направлена ссылка для подключения. Если данные для подключения не будут отправлены, можно сообщить об этом по электронной почте ombudsmenmo@ya.ru, и ссылку направят индивидуально.

Участники смогут задать вопросы в письменном виде через чат.