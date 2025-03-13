Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучение наставничеству

Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет образовательную программу для предпринимателей. Они изучат основы наставничества и смогут делиться опытом с другими.

Как сообщили в региональном Мининвесте, на курс пригласили предпринимателей, которые хотят обучать других развивать свое дело и делиться опытом и практическими советами.

Регистрация на курс продлится до 31 марта. Для участия необходимо заполнить анкеты по ссылке. Обучение начнется 22 апреля.

Поддержку предпринимателям в Подмосковье оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о мероприятиях, тренингах и курсах можно по ссылке.