Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучение наставничеству
Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет образовательную программу для предпринимателей. Они изучат основы наставничества и смогут делиться опытом с другими.
Как сообщили в региональном Мининвесте, на курс пригласили предпринимателей, которые хотят обучать других развивать свое дело и делиться опытом и практическими советами.
Регистрация на курс продлится до 31 марта. Для участия необходимо заполнить анкеты по ссылке. Обучение начнется 22 апреля.
Поддержку предпринимателям в Подмосковье оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о мероприятиях, тренингах и курсах можно по ссылке.
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