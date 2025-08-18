Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучающую программу от Росмолодежи

Представителей бизнеса Подмосковья приглашают на обучающую программу «Росмолодежь.Предпринимай». Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет, которые хотят запустить или развивать свое дело.

Программа проходит онлайн и продлится до конца 2025 года. Она включает десять модулей — от правовых основ и ведения финансов до масштабирования бизнеса и выхода на международные рынки. Занятия будут проходить в практическом формате под руководством опытных наставников и предпринимателей. Участники смогут составить свой индивидуальный план развития и получить полезные знания для бизнеса.

Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на платформе молодежь-развивайся.рф и подать заявку в личном кабинете в разделе «События». Сделать это нужно до 15 сентября 2025 года.