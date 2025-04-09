Предпринимателей Подмосковья пригласили на международный торговый форум

В Центре международной торговли с 2 по 5 июня пройдет «Неделя российского ритейла». Предпринимателей Подмосковья пригласили посетить международный торговый форум.

На мероприятии в столице соберутся свыше восьми тысяч участников, среди которых представители розничных сетей и поставщики продукции.

В рамках деловой программы эксперты обсудят ключевые вопросы логистики, маркетинга, финансирования, а также коснутся темы инноваций в сфере ритейла. Важной частью форума станет разговор о нововведениях в виноторговле.

На выставке, которая будет действовать на мероприятии, новинки представят более 130 участников.

Кроме того, организаторы проведут церемонию награждения победителей конкурсов Retail week awards и «Торговля России — 2025».

Полная программа форума доступна на официальном сайте.