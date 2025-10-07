Предпринимателей Подмосковья пригласили на международный экспортный форум

В Национальном центре «Россия» в Москве 21 октября пройдет международный форум по экспорту. Ключевым событием деловой программе станет питч-сессия «Россия — Африка. Бизнес на перекрестке возможностей».

Сессия задумана как эффективная площадка для прямого диалога между российскими предпринимателями и их потенциальными партнерами с Африканского континента.

Участие в форуме откроет для бизнесменов новые горизонты для наращивания экспорта и установления прочных деловых связей.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие поможет компаниям глубже понять специфику работы на одном из самых динамичных мировых рынков. Ежегодный рост ВВП в Африке составляет примерно 4%.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на особый интерес региональных производителей к экспорту товаров в африканские страны.

Напомним, международный форум по экспорту каждый год посещают тысячи участников из более чем 80 стран. Участие в мероприятии бесплатное после регистрации на официальном сайте.

В этом году она будет открыта до 13 октября.