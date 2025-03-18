Предпринимателей Подмосковья пригласили на международные выставки в мае

Предприниматели Московской области смогут представить продукцию более чем на десяти международных выставках, которые пройдут в мае в дружественных странах. В Минсельхозе Подмосковья уточнили, что мероприятия будут полезны для производителей готовой, рыбной и мясной продукции, птицеводческой промышленности, а также кофейной индустрии и сельского хозяйства.
Участие в международных отраслевых событиях позволяет представить продукцию зарубежным потребителям, заключить экспортные контракты с потенциальными партнерами и расширить рынки сбыта. Актуальная информация об экспорте доступна в Telegram-чате.
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