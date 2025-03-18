Предпринимателей Подмосковья пригласили на международные выставки в мае

Предприниматели Московской области смогут представить продукцию более чем на десяти международных выставках, которые пройдут в мае в дружественных странах. В Минсельхозе Подмосковья уточнили, что мероприятия будут полезны для производителей готовой, рыбной и мясной продукции, птицеводческой промышленности, а также кофейной индустрии и сельского хозяйства.

Первая выставка ALLFood Indonesia пройдет с 30 апреля по 3 мая в Индонезии. Следом состоятся Food + Beverage Indonesia с 7 по 10 мая и The Saudi Food Show в Саудовской Аравии с 12 по 14 мая. Выставки также пройдут в Азербайджане, Нигерии, Китае, Сербии и Бангладеше.

Участие в международных отраслевых событиях позволяет представить продукцию зарубежным потребителям, заключить экспортные контракты с потенциальными партнерами и расширить рынки сбыта. Актуальная информация об экспорте доступна в Telegram-чате.