Предпринимателей Подмосковья пригласили на международную продуктовую выставку

Международная выставка продуктов питания «WorldFood Moscow» пройдет в центре «Крокус Экспо» с 16 по 19 сентября. Производителей сельскохозяйственной продукции из Московской области пригласили принять участие в масштабном событии.

Выставка предлагает участникам комплексные возможности для развития бизнеса: поиск новых клиентов и партнеров, презентацию продукции, расширение экспортного потенциала и заключение контрактов с дистрибьюторами.

Мероприятие обычно собирает свыше тысячи компаний из 30 стран мира и более 22 тысяч посетителей.

Подробная информация о порядке участия, деловой программе и контактах организаторов доступна на официальном сайте выставки.