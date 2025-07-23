Предпринимателей Подмосковья пригласили на международную продуктовую выставку

Международная выставка продуктов питания «WorldFood Moscow» пройдет в центре «Крокус Экспо» с 16 по 19 сентября. Производителей сельскохозяйственной продукции из Московской области пригласили принять участие в масштабном событии.
Выставка предлагает участникам комплексные возможности для развития бизнеса: поиск новых клиентов и партнеров, презентацию продукции, расширение экспортного потенциала и заключение контрактов с дистрибьюторами.
Мероприятие обычно собирает свыше тысячи компаний из 30 стран мира и более 22 тысяч посетителей.
Подробная информация о порядке участия, деловой программе и контактах организаторов доступна на официальном сайте выставки.
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