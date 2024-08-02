Предпринимателей Подмосковья пригласили на мастер-классы «Академии шитья»

Центр «Мой бизнес» в Московской области запускает бесплатные мастер-классы по курсу «Академия шитья» для предпринимателей в сфере моды. Занятия пройдут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и охватят подготовку к модным показам, выбор материалов, работу с поставщиками и многое другое.