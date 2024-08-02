Предпринимателей Подмосковья пригласили на мастер-классы «Академии шитья»

Центр «Мой бизнес» в Московской области запускает бесплатные мастер-классы по курсу «Академия шитья» для предпринимателей в сфере моды. Занятия пройдут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и охватят подготовку к модным показам, выбор материалов, работу с поставщиками и многое другое.

Преподавателями курса выступят fashion-эксперт Антон Копылов и основатель бренда BLCV Илья Булычов. Слушаели смогут присоединиться к очным занятиям 7, 17 и 28 августа.

Ознакомиться с подробностями курса и зарегистрироваться можно на сайте. Отмечается, что количество мест ограничено.

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