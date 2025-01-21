Предпринимателей Подмосковья пригласили на курсы по экспорту в Китай

Предпринимателей Московской области, работающих в секторе АПК, приглашают на образовательную программу «Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
На курсе эксперты рассмотрят успешные кейсы экспортеров и разберут типовые ошибки. Помимо этого, слушателям расскажут о том, как выстроить успешную маркетинговую стратегию и о возможностях выхода на рынок через интернет.
Занятия в рамках курса начнутся с 28 января. Ознакомиться с программой обучения и зарегистрироваться на нее можно на официальном сайте.
Образовательное мероприятие организовано при поддержке Школы экспорта РЭЦ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Школы менеджмента Харбинского политехнического университета, Банка ВТБ и Группы РЭЦ.
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