Предпринимателей Подмосковья пригласили на конференцию по защите авторских прав

Серия предметных дискуссий о защите и управлении интеллектуальной собственностью пройдет в рамках третьей «Конфы ФКИ» 25 апреля. Предпринимателей и изобретателей Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии.

Первые две конференции были посвящены образованию в креативных индустриях и экспорту локальных продуктов.

В этот раз эксперты обсудят регистрацию нематериальных активов, правовую грамотность, использование IP как залога для кредитов, а также тонкости выхода на зарубежные рынки.

На мероприятии выступят президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, руководитель Центра интеллектуальной собственности фонда «Московский инновационный кластер» Анна Гращенкова, эксперт по цифровой экономике Екатерина Чуковская и другие.

«Сегодня чаще всего за защитой креаторы обращаются в момент наступления конфликта интереса или кражи интеллектуальной собственности. Понимая это, нужно активно заниматься развитием образования в этом направлении, начиная со средних классов школы, а для начинающих и действующих предпринимателей обеспечить федеральный доступ к первичным консультациям», — пояснил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно при помощи бота в Telegram.