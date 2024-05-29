Предпринимателей Подмосковья пригласили на конференцию о торговле с Китаем

Предпринимателей Московской области приглашают на конференцию по торгово-экономическому обмену между Китаем и Россией. Мероприятие пройдет 4 июня в Москве.

Главная цель встречи — развитие торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией. На конференции состоятся B2B-переговоры с компаниями из Китая. На встрече будут присутствовать начальник секретариата народного правительства провинции Ляонин Фэна Шоуцюаня, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэна, председатель российско-китайской генеральной торговой палаты Чжоу Лицюня и другие высокопоставленные лица.

Конференция состоится 4 июня в отеле «Ритц-Карлтон» в 09:45. Чтобы принять участие, необходимо обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД Московской области Алексею Соломатину по телефону: 8 (495) 150-39-41 (добавочный 05) или по электронной почте sam@exportmo.ru.

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