Предпринимателей Подмосковья пригласили на деловую игру о социальном бизнесе

Предпринимателей Московской области пригласили на деловую игру «Как самозанятому построить социальный бизнес», организованную центром «Мой бизнес» Подмосковья. Мероприятие пройдет 19 сентября и будет посвящено развитию социального предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций региона.

Участники узнают, как представить социальную ценность своей бизнес-идеи и привлечь внимание общественности и властей. Игра также охватит темы создания уникального торгового предложения и стратегий для продвижения социально ответственного бизнеса.

Спикером выступит Алексей Ильин. Участие бесплатное, мероприятие пройдет на ВДНХ в павильоне «Арт. Техноград». Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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