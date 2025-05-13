Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-миссию во Вьетнам

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует поездку подмосковных предпринимателей во Вьетнам. Бизнес-миссия пройдет в июле в городе Хошимин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Участие будет полезно для представителей МСП, которые уже занимаются экспортом или хотят выйти на вьетнамский рынок. Основная цель поездки — представить продукцию подмосковных производителей и найти потенциальных партнеров. Участников ждут личные и групповые встречи в формате B2B.

Фонд берет на себя организацию деловой части: аренду помещений, поиск потенциальных покупателей и помощь в переговорах. Дорогу и проживание компании будут оплачивать сами. Чтобы присоединиться к бизнес-миссии, нужно подать заявку по ссылке.