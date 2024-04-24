Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-миссию в Монголию | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 13:45 Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-миссию в Монголию Unsplash

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья приглашает предпринимателей на бизнес-миссию в Монголию. Мероприятие пройдет с 28 по 30 мая. Чтобы принять участие, необходимо оставить заявку на сайте до 13 мая.

К участию приглашают представителей МСП, которые занимаются или планируют начать заниматься экспортом. Подмосковные компании смогут принять участие в двусторонних и многосторонних b2b-встречах, а также презентовать свою продукцию потенциальным покупателям.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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