Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-марафон

Фонд «Общественное мнение» проведет марафон «5 лет проекту СМБиз: результаты и достижения», посвященный Дню российского предпринимательства. Предприниматели из Подмосковья также смогут принять участие. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Во время марафона исследователи ФОМ расскажут, кто и почему открывает свое дело, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, а также какие бывают типы бизнесменов и что помогает им справляться с кризисами.
Мероприятие пройдет в гибридном формате. Участники могут прийти лично в офис ФОМ или подключиться к онлайн-трансляции. Начало в 17:00. Подробная информация доступна по ссылке.
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