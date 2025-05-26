Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-марафон

Фонд «Общественное мнение» проведет марафон « 5 лет проекту СМБиз: результаты и достижения » , посвященный Дню российского предпринимательства. Предприниматели из Подмосковья также смогут принять участие. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Во время марафона исследователи ФОМ расскажут, кто и почему открывает свое дело, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, а также какие бывают типы бизнесменов и что помогает им справляться с кризисами.

Мероприятие пройдет в гибридном формате. Участники могут прийти лично в офис ФОМ или подключиться к онлайн-трансляции. Начало в 17:00. Подробная информация доступна по ссылке.