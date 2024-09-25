Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-игру по кооперации самозанятых

Самозанятых Московской области пригласили на бесплатную деловую игру «Большая игра про кооперацию самозанятых». Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Бизнес-игра пройдет 3 октября. Предпринимателям продемонстрируют, как сотрудничество с коллегами помогает добиться успеха в бизнесе. Участники узнают о принципах кооперации и ее влиянии на эффективность работы. Спикером выступит руководитель мастерской игр Алексей Ильин.

Присоединиться к игре можно бесплатно. Мероприятие будет длиться четыре часа и пройдет в «Арт. Техноград» на ВДНХ. Начало в 11:00.

Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке:http://mb-moskwa.ru/ilyin0310. Регистрация открыта до 09:00 3 октября.

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