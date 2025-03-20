Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Индию

Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар для экспортеров. Перед бизнесменами 25 марта выступит торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что предпринимателям расскажут о работе на индийском рынке, особенностях ведения бизнеса в стране, а также о возможной поддержке со стороны государства.
Для участия в вебинаре необходимо оставить заявку, после чего придет ссылка на электронную почту.
Зарегистрироваться можно до 10:00 25 марта.
Еще один нестационарный торговый объект снесли в Шатуре
Работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Богородском округе
Программы к Неделе детской книги подготовили в 350 библиотеках Подмосковья
Филиал Всероссийского общества слепых в Дубне отметил 25-летие
Дом для переселения жителей из аварийных бараков 1937 года построят в Дубне
Более 20 резидентов привлекли в индустриальные парки Подмосковья с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте