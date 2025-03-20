Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Индию

Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар для экспортеров. Перед бизнесменами 25 марта выступит торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что предпринимателям расскажут о работе на индийском рынке, особенностях ведения бизнеса в стране, а также о возможной поддержке со стороны государства.

Для участия в вебинаре необходимо оставить заявку, после чего придет ссылка на электронную почту.

Зарегистрироваться можно до 10:00 25 марта.