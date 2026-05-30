Предпринимателей наградили за вклад в развитие Ленинского округа
В Ленинском городском округе отметили представителей бизнес-сообщества, внесших вклад в развитие экономики и общественной жизни муниципалитета. В ходе встречи обсудили ситуацию в предпринимательской сфере, уровень заработной платы, новые инвестиционные проекты и предстоящие изменения в налоговом законодательстве.
Памятные подарки, почетные грамоты и благодарности получили предприниматели и руководители предприятий Ленинского городского округа. Встреча объединила представителей бизнеса, органов власти и профильных организаций. Участники обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития территории, а также перспективы дальнейшего роста деловой активности. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие муниципалитета и создание новых рабочих мест.
«Хочу сказать каждому из вас огромное слова благодарности за то, что вы делаете каждый день, за то количество рабочих мест, которые вы создаете. Мы понимаем, что нужно развивать и добавлять направления создания новых рабочих мест», — сказал Станислав Каторов.
По данным администрации, сегодня на территории округа работают более 22 тысяч хозяйствующих субъектов. Свыше 500 из них относятся к категории крупных и средних предприятий. Эти компании обеспечивают занятость жителей и участвуют в реализации значимых для округа проектов.
О текущих вызовах, с которыми сталкивается бизнес, рассказал директор торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Максим Арапов. По его словам, предпринимателям приходится работать в непростых условиях, связанных с кадровым дефицитом и высокой нагрузкой на экономику. При этом представители делового сообщества продолжают поддерживать друг друга и совместно решать возникающие вопросы.
Одной из центральных тем встречи стала динамика социально-экономических показателей. Заместитель главы округа Анастасия Гайлиш сообщила, что средняя заработная плата на территории муниципалитета достигла 136 тысяч рублей. По ее словам, показатель продолжает расти и остается одним из наиболее высоких в Московской области.
Отдельный блок посвятили изменениям в налоговой сфере, которые вступают в силу с 1 июня. Представителям бизнеса рассказали о новых механизмах контроля за деятельностью на маркетплейсах, вопросах амнистии дробления бизнеса, порядке начисления НДС для организаций на упрощенной системе налогообложения и автоматизированном расчете налоговых обязательств.
Несмотря на меняющиеся экономические условия, предприниматели округа продолжают активно участвовать в общественной деятельности. При поддержке местных предприятий для участников специальной военной операции собрали более 1800 тонн гуманитарной помощи.
За благотворительную деятельность, поддержку социальных инициатив и вклад в развитие муниципалитета лучшие представители бизнес-сообщества получили награды и благодарности. После официальной части состоялась концертная программа, а предприниматели смогли задать вопросы спикерам и получить разъяснения по интересующим темам.