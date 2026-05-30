Предпринимателей наградили за вклад в развитие Ленинского округа

В Ленинском городском округе отметили представителей бизнес-сообщества, внесших вклад в развитие экономики и общественной жизни муниципалитета. В ходе встречи обсудили ситуацию в предпринимательской сфере, уровень заработной платы, новые инвестиционные проекты и предстоящие изменения в налоговом законодательстве.

Памятные подарки, почетные грамоты и благодарности получили предприниматели и руководители предприятий Ленинского городского округа. Встреча объединила представителей бизнеса, органов власти и профильных организаций. Участники обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития территории, а также перспективы дальнейшего роста деловой активности. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие муниципалитета и создание новых рабочих мест.

«Хочу сказать каждому из вас огромное слова благодарности за то, что вы делаете каждый день, за то количество рабочих мест, которые вы создаете. Мы понимаем, что нужно развивать и добавлять направления создания новых рабочих мест», — сказал Станислав Каторов.

По данным администрации, сегодня на территории округа работают более 22 тысяч хозяйствующих субъектов. Свыше 500 из них относятся к категории крупных и средних предприятий. Эти компании обеспечивают занятость жителей и участвуют в реализации значимых для округа проектов.