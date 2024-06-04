Предпринимателей наградили в Воскресенске в честь профессионального праздника

День российского предпринимательства отметили в Воскресенске. Участники праздника обменялись опытом и получили награды. Им напомнили о мерах поддержке на уровне страны и региона.

Предприниматели округа обменялись мнениями и подвели итоги года в формате деловой встречи. Участников праздника поприветствовал глава муниципалитета Алексей Малкин.

«Наше управление работает, меры поддержки мы оказываем. Я для всех открыт, готов помогать. Во-первых, приятно, когда люди работают, развиваются, есть рабочие места, во-вторых, это налоги, за этот счет мы округ тоже содержим и делаем», — сказал он.

В Воскресенске зарегистрировано почти 5,5 тысячи компаний и более семи тысяч самозанятых. Найти единомышленников предпринимателям помогают бизнес-сообщества. Так, в округе реализуют проект «Нежный бизнес» во главе с Еленой Нагаевой. Она поделилась опытом в получении субсидий для развития своего дела. Стоявшая у истоков сообщества Татьяна Чуваткина теперь возглавляет местное отделение общероссийской общественной организации «Опора России».

«Взаимодействие у нас происходит от начинающего предпринимательства до большого бизнеса. Это помогает быстрее и эффективнее достигать поставленных результатов», — поделилась она.

На встрече предпринимателям напомнили о действующих в регионе мерах поддержки, в том числе помощь при выходе на маркетплейсы, программа «Земля за рубль» и многое другое.

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