Предпринимателей Московской области приглашают на встречу Клуба экспортеров
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует встречу Клуба экспортеров, на которую приглашены предприниматели, развивающие внешнеэкономическую деятельность. Мероприятие состоится 15 июня 2026 года в конференц-зале отеля «Хэмптон Строгино» в Москве.
Сбор гостей начнется в 10:00, а само мероприятие — в 10:30. Специалисты Центра внешней торговли при Минпромторге РФ выступят с докладом о мерах поддержки предприятий, ориентированных на экспорт. Они расскажут о возможностях бесплатных маркетинговых исследований для поиска перспективных экспортных рынков, объяснят, как оценить рынок и проанализировать возможные барьеры, оценить спрос на продукцию, а также предоставят полезную аналитику.
Для участия необходимо заполнить форму на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области (https://exportmo.ru/clubexport_15/06/2026) или связаться со специалистами Фонда по телефону: +7-495-150-39-41.
Подробнее о поддержке экспортеров можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».