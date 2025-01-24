Предпринимателей Лобни проинформировали о последствиях «теневой занятости»

Заседание рабочей группы межведомственной Комиссии по противодействию нелегальной занятости прошло в администрации муниципалитета. Во встрече приняли участие представители предприятий и организаций округа.

Работодателям Лобни рассказали о последствиях, связанных с выплатой неучтенной («серой») заработной платы. Предпринимателям также рекомендовали поднять уровень оплаты труда для своих работников, в том числе самозанятых. Он должен быть выше минимального размера оплаты труда и доходить до среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности.

Напомним, что Комиссия по противодействию нелегальной занятости ведет контроль за соблюдением трудовых договоров, выявляет случаи незаконного найма работников, а также проводит инспекции на предприятиях и в организациях городского округа.

Особое внимание будет уделено работодателям, которые используют незаконные схемы оплаты труда, подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами, а также выплачивают сотрудникам зарплаты ниже МРОТ.