Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте

Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар «Экспорт в Саудовскую Аравию». Мероприятие, которое пройдет 12 февраля, организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнило, что вебинар будет полезен представителям компаний, заинтересованным в возможности выхода на рынок Саудовской Аравии.

Директор по развитию бизнеса холдинга Al Horafi Билал Ахмад расскажет об особенностях работы в арабской стране, преимуществах разных каналов продаж и маркетинговых стратегий, текущих тенденциях рынка. Кроме того, он поделится историями успешной работы предпринимателей из России в королевстве.

Мероприятие пройдет в видеоформате. Для участия необходимо оставить заявку на сайте. После этого на почту придет ссылка на страницу вебинар.