Предпринимателей из Богородского округа наградили за помощь бойцам СВО

Глава Богородского городского округа вместе со своей командой передали гуманитарный груз в зону спецоперации. После возвращения он поблагодарил предпринимателей, которые внесли весомый вклад в сбор средств для бойцов.

В середине сентября глава Богородского городского округа Игорь Сухин вместе со своей командой передали гуманитарный груз нашим бойцам спецоперации. Это было бы невозможно без поддержки бизнес-сообщества и неравнодушных жителей.

Тогда удалось собрать 18 миллионов рублей, на которые были закуплено необходимое оборудование: дроны, прицелы, беспилотники, тепловизоры, то, что помогает сохранить и спасти жизни наших бойцов. Получилось более 200 наименований. Помощь передали семи подразделениям.

Недавно в центре «Про молодежь» прошла встреча с представителями бизнеса, принявшими участие в сборе средств.

Игорь Сухин поблагодарил участников встречи за активную жизненную позицию, оказываемую помощь нашим бойцам и за неоценимый вклад в общее дело.

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