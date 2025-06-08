Предпринимателей Балашихи наградили за вклад в общественную деятельность

В мероприятии приняли участие руководители городских предприятий и организаций, которые сотрудничают с администрацией и Торгово-промышленной палатой, а также принимают участие в общественной и гуманитарной деятельности.

«Сегодняшняя встреча проходит в рамках Года защитника Отечества. Поэтому гуманитарная помощь, которую оказывают наши предприниматели, хорошо вписывается в этот девиз, который был объявлен и присвоен этому году. Кроме того, мы хотели провести это мероприятие в красивом месте, чтобы отметить наших членов Палаты. Не просто вручить награды традиционно, а сделать это в торжественной обстановке», — сказал Анатолий Шестаков, президент Балашихинской торгово-промышленной палаты.

На мероприятие пригласили представителей 35 организаций — крупные компании, а также малые и средние предприятия. Главным критерием была активность в муниципалитете и вклад в общественные проекты.

«Так получилось, что целый ряд инструментов, которые мы разрабатываем и производим, сейчас нужны для того, чтобы лечить наших раненых. Курирует нас в этом вопросе военно-медицинская академия имени Кирова. Мы делаем инструменты, которые сейчас поставляются в зону спецоперации и применяются при лечении и предотвращении внутренних кровотечений после ранений, а также кист и абсцессов. Целый ряд наших инструментов сейчас применяют в военных госпиталях», — рассказал Юрий Андреев, генеральный директор ООО «Минимальные инвазивные технологии».

Мероприятие подчеркнуло важность традиций меценатства и социально-ответственного предпринимательства.

«Предприниматель — это прежде всего созидатель. Это человек, который не только ждет, когда ему что-то принесут, но он создает свои мечты, воплощает их в жизнь. Благодаря этим мечтам создает новые рабочие места, увеличивает валовый внутренний продукт Московской области. Надо сказать, что сегодня мы увидели здесь историю предпринимательства и меценатства сквозь годы. Очень хотелось бы, чтобы наши предприниматели на протяжении всей своей жизни оставались меценатами», — отметила исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Для гостей организовали экскурсию по усадьбе, где рассказали о выдающих личностях, которые связаны с этим местом.