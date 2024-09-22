Предприниматель из Видного отремонтировал дом 92-летнего ветерана

Шамиль Гамзатов начал помогать ветерану еще в прошлом году. Тогда он отремонтировал крыльцо и веранду, на которой любит отдыхать Николай Алексеевич, а также отремонтировал систему отопления и помещения внутри дома.

«Николай Алексеевич с большой благодарностью принял помощь и столь трепетное отношение со стороны человека, с которым познакомился совсем недавно. Такое возможно, когда в муниципалитете налажено партнерство между бизнесом, властью и активным гражданским сообществом», — сказал начальник территориального отдела «Володарское» администрации Ленинского округа Григорий Авдеев.

Не только Николай Капцов, но и жители Малой Володарки остались довольны таким поступком. Они знают ветерана и стараются помогать ему во всем.

«Алексей Николаевич — коренной житель деревни, когда-то сам построил этот дом. Несмотря на преклонный возраст, сам себя обслуживает, ходит в магазин, ухаживает за огородом. Все жители деревни и сотрудники местной администрации знают Николая Алексеевича, относятся к нему с огромным уважением и всегда стараются сделать что-то для него. Ремонт дома — серьезная задача, которая самому ветерану была не под силу. Хорошо, что в этом помогли неравнодушные люди», — рассказала староста деревни Малая Володарка Нина Солдатова.

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