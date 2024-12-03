Предприниматель из Воскресенска стал победителем всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс молодых бизнесменов был организован в рамках программы «Росмолодежь. Бизнес». Данила Яковлев из Воскресенска показал на состязании один из лучших результатов.

В конкурсе участвовали более 1200 молодых предпринимателей из 89 регионов России, 180 лучших прошли в финал. Питч-сессии проходили в Москве и Туле.

Данила Яковлев возглавляет компанию «Ecogroup I Воскресенск», которая занимается переработкой вторсырья. Он также учится в Государственном университете управления. Награждение победителей проходило в рамках фестиваля «Бизнес молодых» в национальном центре «Россия».

Компания, которой руководит Данила Яковлев, уже более двух лет проводит акции по сбору вторичных отходов, из которых производят утеплители, туалетную бумагу и другую продукцию.

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