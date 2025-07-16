Предприниматель из Воскресенска стал лауреатом премии «Страну меняют люди»

В концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Страну меняют люди», учрежденной президентом России Владимиром Путиным. В числе отмеченных руководитель воскресенской компании «РАМЭКО» Дмитрий Жвакин.
Совместно с командой он разработал и внедряет в производство уникальные целлюлозные волокна с широким спектром применения, а также сорбенты для сбора нефтепродуктов и фильтровальные материалы на целлюлозной основе.
Вся продукция полностью заменяет импортные аналоги. Изделия прошли успешные испытания на крупнейших предприятиях нефтегазовой отрасли России и нашли применение в строительстве.
Особенно высокую оценку получил сорбент после тестирования в условиях Крайнего Севера, проведенных в Мурманском арктическом институте. За свои достижения предприниматель был удостоен медали и нагрудного знака национальной премии.
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