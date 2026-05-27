Предприниматель из Воскресенска развивает бизнес по переработке вторсырья

Студент Государственного университета управления и предприниматель из Воскресенска Данила Яковлев продемонстрировал работу своего предприятия по сбору и обработке вторичного сырья. Молодой бизнесмен победил во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ «Стартап как диплом».

Созданное Данилой предприятие «Экогрупп» имеет два цеха. В одном происходит обработка макулатуры, которая поступает с предприятий Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Раменского, а также от местных жителей. Сырье обрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТа и отправляется на целлюлозные фабрики, где из него изготавливают новые коробки, туалетную бумагу и салфетки.

Во втором цехе «Экогрупп» занимаются непосредственной переработкой сырья. Недавно была закуплена и запущена новая линия, сейчас идет процесс ее наладки. Команда Данилы Яковлева модернизирует и пытается роботизировать процесс.

«То есть раньше мы были, скажем так, некой прослойкой от населения до крупных предприятий, которые занимаются переработкой. А сегодня мы уже сами становимся переработчиком макулатуры», — отметил предприниматель.

На текущий момент предприятие выпускает два вида продукта: мульчу для гидропосева и целлюлозный утеплитель — эковату. Данила Яковлев также презентовал технологии переработки вторсырья и провел переговоры по экспорту своей продукции в Узбекистан.