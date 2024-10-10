Предприниматель из Волоколамска открыл детскую школу программирования

Сергей Лахно руководит Детским развивающим центром «Ступени». Он собрал вокруг себя команду единомышленников — профессиональных педагогов. В учебном заведении дети с пяти лет занимаются с логопедом, готовятся к школе, изучают иностранные языки, посещают репетиторов по дисциплинам школьной программы. В центре ребятам преподают азы робототехники и программирования. Для всех желающих работает детский психолог.

Помимо этого, Сергей Лахно стал официальным партнером Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» в Волоколамске. В 2021 году как социальный предприниматель он получил грант и субсидию на возмещение затрат, и на эти средства открыл учебное заведение. Для этого Сергей арендовал помещение и полностью оборудовал компьютерный класс. В стенах заведения ребята осваивают программирование и логику, IT-грамотность, дизайн, визуальное программирование, разработку игр и другое. Дети получают первые знания в области креативных профессий. Школа принимает детей от шести до 18 лет.

В 2022 году Сергей Лахно воспользовался еще одной мерой поддержки от Московской области. Предприниматель возместил 70% расходов на рекламу за счет средств бюджета. В новом учебном сезоне он и его команда открывают дополнительные группы шахматно-шашечного кружка, набирают новые группы по курсам «Алгоритмики», английскому языку и робототехнике.

Также Сергей Лахно руководит товариществом собственников жилья «Лама», он организовал сбор гуманитарной помощи для переселенцев и участников специальной военной операции. Предприниматель помогает благотворительному фонду «Крылья жизни» и трем детским домам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».