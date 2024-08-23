Предприниматель из Волоколамска откроет производство моцареллы в Ставропольском крае

Временно исполняющая полномочия главы Наталья Козлова встретилась с предпринимателем Дзомпи Джулио. Итальянец построил производство мясных деликатесов по аутентичным рецептам в Волоколамске. Он планирует открыть сыроварню для производства моцареллы из буйволиного молока в Ставропольском крае в третьем квартале этого года.

Предприниматель Дзомпи Джулио основал бренд «Итальянец в России». Компания производит более 20 наименований мясной продукции от коппы и гуанчиале до салями тартуфо и прошутто котто.

Организация активно пользуется мерами государственной поддержки. Она получила субсидию на приобретенное оборудование в размере 600 тысяч рублей по программе Волоколамского округа «Предпринимательство на 2020–2024 годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Временно исполняющая полномочия главы Наталья Козлова обсудила с Дзомпи Джулио модернизацию цеха и установку нового оборудования, а также планы по открытию сыроварни в Ставропольском крае.

Итальянца наградили почетной грамотой Волоколамского округа за помощь участникам специальной военной операции и в связи с Днем российского предпринимательства.

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