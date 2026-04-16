Предприниматель из Красногорска организовал занятия для детей с РАС

Бесплатные мероприятия для детей с расстройствами аутического спектра проводят в Красногорске на площадке пространства «Айзон. Цветы и Кофе». В «Айзоне» проводят творческие мероприятия, лекции и мастер-классы. Одно из направлений деятельности компании — инклюзивная работа. Там организуют бесплатные мероприятия для детей с РАС. Всего уже прошло 10 занятий.

«Я мама двух девчонок с расстройством аутического спектра (РАС), Аглаи и Мирры. Особенное родительство предполагает постоянную заботу и ненормированный график этого самого родительства. Как следствие, работа по найму стала невозможна. Тогда мы с супругом Федором Ананьевым решили начать собственное дело, запустить „Айзон“ и параллельно, опираясь на собственный немалый опыт, помогать в реабилитации детей с РАС», — рассказала основательница «Айзон» Даша Махортова.

Для реабилитации детей применяют метод тактильно-флористической арт-терапии «Мирра Сенсо-Флора». Ребята лепят из воздушного пластилина и занимаются флористикой.

«Этот мягкий, расслабляющий подход эффективен не только для детей с РАС. Похожие мероприятия, где можно попробовать себя в флористике, создать нечто красивое и отдохнуть душой, мы уже дважды проводили и для жен участников СВО. Отзывы получили самые теплые», — поделилась Даша.

Женщина планирует развивать «Айзон» по всем направлениям работы. Для этого Даша и Федор запланировали встречу со специалистами Центра «Мой бизнес» , где обсудят возможные варианты поддержки.