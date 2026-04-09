Предприниматель из Красногорска нарастила оборот бизнеса до 11,5 млн рублей

Александра Ладановская выкупила салон товаров для сна на Новой Риге в 2025 году. Для начала бизнеса она взяла кредит в 1,6 млн рублей под 39% годовых. «Процентная ставка… она вводила в шок, но это был единственный шанс быстро зайти в дело», — вспоминает предпринимательница.

Через три месяца произошел перелом. Александра оформила льготный заем под 8% годовых и направила его на рефинансирование. В результате дорогой кредит был закрыт, а экономия составила около 2,18 млн рублей.

Освободившиеся средства предпринимательница направила на развитие: обновление витрины, расширение ассортимента и найм сотрудников. Сегодня в салоне работают два человека, подключены рассрочки и онлайн-продажи. За семь месяцев выручка достигла 11,5 млн рублей при площади 112 кв. м. Средний чек — около 38 тыс. рублей.

На локальном рынке Красногорска спрос поддерживается активным вводом жилья. В этих условиях предприниматель делает ставку на рост среднего чека и комплексные продажи. «Теперь я думаю не о кредите, а о развитии», — отмечает Ладановская.