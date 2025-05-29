Предприниматель из Химок запланировал открыть детскую школу бильярда

Предприниматель из Химок Дмитрий Мезенцев рассказал представителям городской администрации о деятельности своего предприятия, выпускающего игровое оборудование. Особое внимание уделено продукции для людей с ограниченными возможностями и планам по открытию школы бильярда для детей.

В Химках состоялась встреча представителей администрации с Дмитрием Мезенцевым — основателем компании по производству игрового оборудования, работающей в округе более 20 лет. Сейчас предприятие ежемесячно отгружает около 50 бильярдных столов в разные регионы страны. Во время общения предприниматель поделился тем, как на производстве адаптируют оборудование для людей с инвалидностью.

«У нас есть несколько продуктов, которыми могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. В частности, мы делаем боулинг, в который могут играть слепые. Там предусмотрены специальные установщики кегль и счетчики очков», — рассказал Дмитрий Мезенцев.

Также компания выпускает специальные бильярдные столы с регулируемой высотой для слабовидящих и маломобильных людей. В ближайших планах — запуск детской школы бильярда в Химках. Все необходимое оборудование предприятие изготовит собственными силами.

Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» на встрече проинформировали о мерах поддержки, доступных для таких проектов. В частности, речь шла о возможности включения компании в реестр социального предпринимательства и получении субсидии на аренду.