Предприниматель Екатерина Борисова из Химок побывала на международном бизнес-форуме

Председатель «Клуба деловых женщин» Екатерина Борисова приняла участие в Международном женском экономическом форуме в Манаме. Встреча бизнес-леди прошла при поддержке «Общества деловых женщин Бахрейна».

Форум притянул внимание первых лиц государств, крупных бизнесменов, руководителей международных ассоциаций и лидеров мнений со всего мира. Участники обсудили перспективы развития современной экономики, выделили основные риски.

«Женское лидерство стало одним из важных направлений сотрудничества. Совпадение взглядов на его развитие в обеих странах дает возможность реализации инициативы, направленной на расширение женского предпринимательства», — рассказала Екатерина Борисова.

Кроме того, важной темой стал потенциал роста женщин-предпринимателей в области искусства. Екатерина Борисова представила собравшимся свои картины и личный проект «Я рисую лошадь».

Отметим, что международный форум стал площадкой для заключения взаимовыгодных соглашений между Россией и Королевством. Страны планируют сотрудничать в сфере здравоохранения и женского предпринимательства.