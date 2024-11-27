Предприятиям Воскресенска предложили пройти коллективную диспансеризацию

Воскресенская больница напомнила предприятиям и организациям муниципалитета о возможности пройти коллективную диспансеризацию. Обследование проводится в лечебно-профилактических учреждениях города.

Заявки на коллективную диспансеризацию можно подать тремя способами: по адресу (Воскресенск, Больничный проезд, дом № 3, корпус № 3), по электронной почте vprb_cz@mail.ru или по телефону 8(496)4422160.

Медики также напоминают, что ежегодное обследование могут пройти люди в возрасте 40 лет и старше, а также некоторые категории населения. Для жителей в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проходит раз в три года.

Дополнительную информацию можно получить в Центре общественного здоровья «Воскресенской больницы». Заведующий организацией Татьяна Власова ответит на вопросы по телефону 8(496)4422160.

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