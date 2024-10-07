Предприятия в Дмитрове провели ознакомительные экскурсии для студентов

Студенты Дмитровского техникума, выбравшие специальность «Технология индустрии красоты», получили уникальную возможность посетить салон «Магия красоты» в Дмитрове. Экскурсия, организованная преподавателями с богатым практическим опытом, позволила первокурсникам познакомиться с работой профессионалов и погрузиться в мир эстетических услуг.

Руководитель салона Елена Янакаева поделилась с ребятами последними тенденциями в мире стиля и предоставила возможность получить практические знания о различных техниках и процедурах.

Кроме того, студенты, обучающиеся по направлению «Юриспруденция», посетили судебные участки мировых судей Дмитровского судебного района. Они ознакомились с работой судебного аппарата и процессом рассмотрения уголовных и административных дел, получив исчерпывающие разъяснения на интересующие вопросы.

Не остались без внимания и студенты, изучающие сетевое и системное администрирование. Они посетили многофункциональный центр города Дмитрова, где узнали о работе сетей служб центра и информационной безопасности. Особый интерес вызвала демонстрация работы биометрической криптокабины, одного из новшеств современного цифрового сервиса.

Такие экскурсии помогают студентам глубже понять выбранную профессию и мотивируют их к дальнейшему обучению и развитию в выбранной сфере.

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