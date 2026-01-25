Предприятия Серпухова предложили выпускникам свыше 80 целевых направлений в вузы

В Серпухове состоялось ежегодное городское родительское собрание по целевому обучению. Школьникам и их родителям рассказали, как поступить на бюджет по направлению от работодателя с гарантией будущего трудоустройства.

На встрече выступили представители крупнейших промышленных предприятий города. Они объяснили, что целевое обучение — это отдельный поток для поступления, где конкурс обычно ниже. Выпускник заключает договор с предприятием, получает направление в вуз, а после окончания учебы обязан отработать на этом предприятии не менее трех лет.

В своем обращении к родителям и учащимся директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, депутат Надежда Еремина, подчеркнула ключевое значение осознанного выбора профессии для будущего успеха и благополучия молодых людей.

«Сегодня у серпуховских выпускников есть уникальная возможность сразу связать свою судьбу с ведущими предприятиями округа», — отметила она.

Среди компаний, готовых взять будущих студентов на целевое обучение, — институт инженерной физики, завод «РАТЕП», Серпуховский завод «Металлист», филиал РОСБИОТЕХ «ПущГЕНИ» и институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова. Они предлагают направления в такие вузы, как МГТУ им. Баумана, МИФИ, МИРЭА и Тульский государственный университет.

Таким образом, целевое обучение стало ключевым инструментом стратегической подготовки кадров для Серпухова, напрямую связывая образование молодежи с потребностями местной экономики.