Предприятия с лучшим новогодним оформлением наградили в Подольске

Конкурс провели среди торговых центров и комплексов, точек общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания.

Жюри оценивало участников по пяти критериям: техническое состояние и внешний вид объекта, наличие информации для покупателей на фасаде здания, состояние территории, прилегающей к объекту, наличие атрибутов новогодней тематики, искусственного освещения у входа, применение в оформлении объектов брендбука «Зима в Подмосковье».

Торговый комплекс «Глобус» победил в категории «Торговые центры и торговые комплексы». Второе место у Торгово-развлекательного комплекса «Кварц», почетное третье завоевал Торговый центр «Капитолий».

В дисциплине «Объекты розничной торговли» первым стал магазин цветов «365 поводов». Магазин одежды Cosmocode расположился на втором месте, а третьим стал магазин Fanagoria.

Ресторан Fish Point завоевал первое место в направлении «Объекты общественного питания», второе место — у ресторана «Русский чай» и кафе «Мильфей», а третье — у кафе «От винта».

В дисциплине «Объекты сферы услуг» лидировал банный комплекс «Бани Алексеева», второе место завоевала студия Wax & Nails, почетное третье место разделили студия Laser Love и салон «Время массажа».