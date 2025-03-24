Предприятия приняли участие в первом весеннем субботнике в Химках

Активная уборка территорий продолжается в Химках. В минувшую субботу в ней поучаствовали представители местных предприятий.
Субботник провели на улицах Ленинградская и Репина, а также Коммунальном проезде. Участниками стали сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина и машиностроительного конструкторского бюро «Искра», «Мострансавто», «Строймонтажконструкции», «Глобал Эдж», «Шереметьево Безопасность», «МГМ Логистик», «Фармзащита».
Также присоединились к активистам местные предпринимали и муниципальные депутаты Наталья Каныгина, Ирина Спирина и Валентин Герасимов.
«Рад видеть, что так много неравнодушных людей пришли, чтобы сделать наш город чище и уютнее. Совместный труд объединяет, а результат радует каждого. Спасибо всем горожанам за активность», — сказал Валентин Герасимов.
Волонтеры убрали сухую листву, ветки и мусор. Они очистили около пяти гектаров зеленых зон.
Отметим, что масштабные субботники в Химках пройдут в марте и апреле в каждом микрорайоне города.
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