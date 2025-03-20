Предприятия Подмосковья пригласили на добровольную сертификацию «Сделано в России»

Подмосковные предприятия пригласили пройти добровольную сертификацию в рамках программы «Сделано в России». Она направлена на продвижение отечественной продукции за рубежом.

Программу запустили в России в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Она рассчитана на срок до 2030 года.

Продукцию будут идентифицировать под знаком соответствия одноименно системы сертификации. Она поможет сформировать устойчивый образ российской продукции у зарубежных потребителей.

«Важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической̆ деятельности и технологической кооперации», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

В ведомстве добавили, что региональные производители могут пройти добровольную сертификацию для получения права маркировки в виде триколора. Сделать это можно по ссылке.