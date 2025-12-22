Предприятия Подмосковья представили регион на выставке народных промыслов «Ладья»

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка — 2025» завершилась 21 декабря. На ней побывали более 75 тысяч человек. Свои изделия там представили 17 производителей из Подмосковья.

Как сообщили в региональном Минкультуры, выставка проходила в комплексе «Тимирязев центра» в Москве. Всего в ней участвовали более 1,5 тысячи мастеров и предприятий народных художественных промыслов.

Подмосковье представили «Звезда Гжели», объединение «Гжель», «Гжельский фарфоровый завод», «Дулевский фарфор», «Павловопосадская платочная мануфактура», «Жостовская фабрика декоративной росписи» и другие.

Для гостей провели экскурсии, квесты, мастер-классы, показ коллекций одежды современных дизайнеров и концерты.