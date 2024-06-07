Предприятия по обжарке кофе в Мытищах разместят вдали от жилых кварталов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Предприятия по обжарке кофе переместятся на новые локации. Им необходимо будет установить качественные системы вентиляции для продолжения работы.

Администрация округа решила вопрос жителей микрорайона Пироговский. Люди жаловались на сильный запах гари и смог от предприятий по обжарке кофе. Теперь производства переедут на более удаленное расстояния от жилых кварталов.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

«По итогам сегодняшней встречи достигнута договоренность, что в ближайшие две недели производство будет остановлено, собственник площадки предоставляет производителю новую локацию, удаленную от жилых домов, где будет установлена качественная система фильтрации. Только после этого предприятие сможет возобновить работу. Иначе договор аренды будет расторгнут», — сообщила заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова.

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