Предприятия НХП Подмосковья поучаствуют в выставке «Ладья. Зимняя сказка»

В выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве с 17 по 21 декабря пройдет Международная выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка». На ней Подмосковье представит свой региональный стенд с продукцией народно-художественных промыслов.

Посетители смогут увидеть и приобрести гжельский, дулевский фарфор, павловопосадские платки, федоскинскую лаковую миниатюру, жостовские подносы, деревянную богородскую игрушку, стеклянные елочные украшения из Клина и многое другое.

В 2025 году на выставке представят свои работы более 1,5 тысячи участников — организации, образовательные учреждения, творческие объединения и матера. Все гости смогут познакомиться с экспозициями 45 регионов России.

Пришедших ждут квесты по истории многонациональной культуры, экскурсии, мастер-классы, где можно будет попробовать себя в гончарном деле, росписи, ткачестве и других ремеслах.

Также на выставке-ярмарке состоится показ коллекций современных дизайнеров, возрождающих национальные традиции в одежде и аксессуарах. Завершится событие концертной программой с Тверской области, Пермского края, Республики Башкирия и презентацией народных костюмов.