Предприятия народных промыслов Подмосковья участвуют в Петербургском международном экономическом форуме

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит 29-й Петербургский международный экономический форум. В его рамках организована выставка, где представлены предприятия народных художественных промыслов из разных регионов России, в том числе из Московской области.

В этом году стенд «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История» объединил мастеров и предприятия различных регионов. От Московской области свои изделия представляют фабрика лаковой миниатюры «Федоскино», Жостовская фабрика декоративной росписи и Объединение «Гжель».

На выставке представлены уникальные произведения искусства: эксклюзивные шкатулки, панно и миниатюры от фабрики «Федоскино». Здесь можно увидеть и современные коллаборации, которые сочетают вековые традиции с новым дизайном. Жостовская фабрика представила не только знаменитые подносы, но и чайную композицию с самоваром и подстаканниками в стиле Жостова. Гжельский фарфор, известный своим высоким качеством, представлен элегантной чайной посудой с традиционной синей росписью.

Особенностью этого года стало участие в выставке самих художников производств. Они не только демонстрируют свои работы, но и проводят мастер-классы, знакомящие посетителей с основами росписи.