Предприятия Ленинского округа поучаствовали в строительно-интерьерной выставке

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов осмотрел стенды местных предприятий на международной строительно-интерьерной выставке MosBuild-2025 в центре «Крокус Экспо» в Москве. Свою продукцию представили «Албес», «Конструкция», «Випкомплект» и «Алюпорт».

Крупнейшее мероприятие на территории России, СНГ и Восточной Европы проходит в 30-й раз

«Четыре наших предприятия представили свою продукцию на международном уровне — это компании „Албес“, „Конструкция“, „Випкомплект“ и „Алюпорт“. Это показатель того, что производство в Ленинском округе не просто успешно справилось с импортозамещением, но и продолжает развиваться, производит конкурентоспособные товары и осваивает зарубежные рынки», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Компания «Албес» производит стеновые панели, потолочные и фасадные системы из алюминия. Их используют в строительстве павильонов метрополитена, аэропортов, спортивных и медицинских зданий и сооружений.

«Алюпорт» представила на выставке входные двери премиум-класса с электронным управлением при помощи отпечатка пальца или с мобильного устройства.

«Конструкция» — поставщик алюминиевых профильных систем и производитель рекламного оборудования, а «Випкомплект» — оптовый поставщик комплектующих для производства стеклопакетов и светопрозрачных конструкций.

«На протяжении более 25 лет наша компания активно участвует в этой международной выставке, превращая каждое посещение в уникальную возможность для встреч с партнерами и поиска новых перспектив развития. Мы рады тому, что являемся частью масштабного события, которое объединяет производителей и поставщиков отделочных материалов, сантехники, мебели и предметов интерьера. За годы участия в этом мероприятии мы укрепили свои позиции на рынке и установили многочисленные деловые контакты», — сказал генеральный директор компании «Випкомплект», председатель филиала Торгово-промышленной палаты Московской области в Ленинском городском округе Владислав Рымша.