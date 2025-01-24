Предприятия Коломны приняли участие в международной агровыставке

На международной выставке «АГРОТЕХ Экспо: Картофель Овощи Плоды», которая объединила ведущих производителей и поставщиков картофелеводческой, овощеводческой и плодоводческой отраслей из России и стран СНГ, свои достижения представили предприятия из Коломны и Озер. Производственная компания «Колнаг» продемонстрировала новейшие разработки в области сельскохозяйственной техники.

Среди экспонатов — вертикально-фрезерный культиватор, гребнеобразователь с функцией удаления сорняков и капельного полива, а также уникальный смеситель-кормораздатчик и запасные части. Эти решения направлены на повышение эффективности работы фермерских хозяйств.

Сельхозпредприятие «Лукаморе» из Озер представило новый сорт лука-севка — «Озерский», который отличается способностью к длительному индустриальному хранению. Компания занимает ведущие позиции в стране по производству лука-севка, обеспечивая около 4,5 тысячи тонн продукции ежегодно.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных подчеркнул, что в регионе активно реализуются инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. В 2023 году планируется завершить строительство двух крупных овощехранилищ ООО «Лукаморе» общей вместимостью 2,5 тысячи тонн. Общий объем инвестиций в сферу АПК региона составит 40 миллиардов рублей, что позволит создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Выставка «АГРОТЕХ Экспо» стала уникальной площадкой для обмена опытом и демонстрации инновационных технологий, охватывающих полный цикл — от семенного материала до реализации готовой продукции. Всего в мероприятии приняли участие более 140 компаний из России и зарубежья.