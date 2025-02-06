Предприятия из Химок стали участниками международной гастровыставки

Предприниматели из Химок приняли участие в международной выставке еды и напитков России и Восточной Европы «Продэкспо-2025». Всего на фестивале свою продукцию представили 1835 производителей из 36 стран.

Предприятие из Химок «Евро Фудс» специализируется на производстве попкорна, начос, хлебцев, цельнозерновых и кукурузных чипсов и является одной лидирующих на рынке снековой продукции. Компания планирует в этом году вывести на рынок три своих бренда.

Помимо этого, на выставке свой товар представили «Корона-Фуд» и «Юнион-Фуд» из Химок. Они разрабатывают завтраки, обеды и ужины при участии нутрициологов.

Отметим, что «Продэкспо-2025» — важное событие для продовольственной отрасли России и Восточной Европы. Ее экспозиционная площадь в этом году превысила 75 900 квадратных метров.

Выставка в «Экспоцентре» в Москве продлится до 7 февраля.