Предприятия из Химок стали участниками международного форума в Китае

Научно-производственные объединения имени Лавочкина и «Энергомаш» из городского округа Химки представили свои разработки на международном аэрокосмическом форуме Airshow China в Чжухае. Выставка пройдет до 17 ноября.

На объединенном стенде Роскосмоса промышленные предприятия из Химок представили образцы ракетно-космической техники, космических аппаратов и ракетных двигателей.

Так, Научно-производственное объединение имени Лавочкина презентовало макеты метеоспутника космической системы «Арктика-М», малый космический аппарат высокодетального наблюдения Земли «Беркут-ВР». Предприятие также продемонстрировало орбитальный космический аппарат «Луна-26». Он будет дистанционно исследовать Луну и с помощью стереосъемки сделает топографическую карту спутника.

Еще один представитель из Химок — Научно-производственное объединение «Энергомаш» показало макеты жидкостных ракетных двигателей, стационарных плазменных и двигателей малой тяги.

Участниками выставки стали свыше 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Экспозиция из России стала одной из самых масштабных.

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